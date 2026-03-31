Ολυμπιακός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς – Πόσες μέρες θα μείνει εκτός

Πλήγμα με τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τον Ολυμπιακό, όπως γνωστοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 31/3.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR και μετά τις εξετάσεις φάνηκε το μέγεθος του και πόσες μέρες θα λείψει.

«Ο ΤαΪρίκ Τζόουνς γέρει θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ και αναμένεται να μείνει εκτός 15 μέρες» ανέφερε η ενημέρωση.

