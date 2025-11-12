Σοκ στον Ολυμπιακό με Κίναν Έβανς: Υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

Οι φόβοι για τον σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας το βράδυ της Τετάρτης 12/11 επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που υποβλήθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός αργά το βράδυ της Τετάρτης 12/11 ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αριστερού αχίλλειου και αναμένεται να μείνει για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε μετά από δυο λεπτά στο παρκέ στην 1η περίοδο, στον μόλις πρώτο αγώνα του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση από τις 11 Απριλίου 2024 όταν ήταν παίκτης της σημερινής αντιπάλου των Πειραιωτών.

🤕 Keenan Evans, 580 gün sonra sakatlıktan döndüğü ilk EuroLeague maçında 2 dakika sahada kaldı ve terar sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bıraktı.pic.twitter.com/uLpXF3oM2D— Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) November 12, 2025

Ο Έβανς, ο οποίος έδειχνε να πονά φεύγοντας υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ατυχία του, είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος).