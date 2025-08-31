Ολυμπιακός: Επίσημο του Ταρέμι – Ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά
Δείτε το επικό βίντεο της ΠΑΕ
Στα “κόκκινα” και επίσημα ντύθηκε ο Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε το νέο της μεταγραφικό απόκτημα με ένα VIDEO όπου ο Ταρεμί σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: “Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!”, αναφερόμενος στη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.
Η Ίντερ έβαλε στα ταμεία 2 εκατ. ευρώ για τη μεταγραφή του Ιρανού φόρ, ενώ το διετές συμβόλαιο του παίκτη στους ερυθρολεύκους θα του αποφέρει απολαβές που θα ξεπερνούν ετησίως τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
