Ολυμπιακός: Επίσημο του Ταρέμι – Ανακοινώθηκε από την ομάδα του Πειραιά

Στα “κόκκινα” και επίσημα ντύθηκε ο Μεχντί Ταρεμί, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ομάδα του Πειραιά παρουσίασε το νέο της μεταγραφικό απόκτημα με ένα VIDEO όπου ο Ταρεμί σηκώνει το τηλέφωνο και λέει: “Παρακαλώ; Ναι είναι επίσημο, έχουμε συμφωνία. Ανυπομονώ, τα λέμε σε λίγο!”, αναφερόμενος στη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους.

