Ολυμπιακός: «Έκλεισε» τον 19χρονο Παναγιώτη Σαντή από την ομάδα του Βόλου

Συνεχίζει να επενδύει για το μέλλον ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να θεωρείται ο 19χρονος Παναγιώτης Σαντής, ο οποίος συμφώνησε να πορευτεί με την ομάδα των Πειραιωτών για τα επόμενα χρόνια.

Ο επιθετικός της ομάδας κάτω των 19 ετών του Βόλου αγωνίστηκε στο Ολυμπιακός-Βόλος Κ19 (3-3), σκοράροντας μάλιστα 2 γκολ. Μετά τον αγώνα αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και παρέμεινε στην Αθήνα για να κλείσει στους «ερυθρόλευκους».

Με την φανέλα των Θεσσαλών έχει πετύχει 19 γκολ σε 42 ματς, ενώ έχει κληθεί και στην Εθνική ομάδα Νέων.

