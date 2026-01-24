Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: Νίκη με σφραγίδα Ελ Κααμπί και ετοιμάζεται για τον «τελικό» με Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί επικράτησε 1-0 του Βόλου εντός έδρας και συνέχισε με νίκη την πορεία του στην Super League.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες έφτασαν τους 42 βαθμούς σε 17 αγώνες (εκκρεμεί και η αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης που είχε αναβληθεί πριν τον αγώνα με την Λεβερκούζεν) και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας περιμένοντας να μάθει τι θα κάνει η ΑΕΚ κόντρα στους Αρκάδες που έχει 41 βαθμούς.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από ασίστ του Ποντένσε, ενώ πλέον στον Ολυμπιακό έχουν το μυαλό τους στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Τετάρτη 28/1 για την τελευταία στροφή της League Phase του Champions League.