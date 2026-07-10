Χρήστος Τζόλης: Κοντά στην Άρσεναλ ο διεθνής επιθετικός – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή του

Πολύ κοντά σε μία μεταγραφή που θα γράψει ιστορία βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης καθώς η Άρσεναλ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον διεθνή επιθετικό από την Κλαμπ Μπριζ.

Όπως μεταδίδει το έγκυρο The Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή των “κανονιέρηδων” που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Λεάντρο Τροσάρ που μεταπηδά στην Μπεσίκτας. ‘Έτσι, οι Gunners είναι έτοιμοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περί τα 40 εκατ. ευρώ για να πάρουν τον Χρήστο Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ.

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Πλέον, το ζήτημα προχωράει με γοργούς ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι απομένει η τελική έγκριση από τον Μικέλ Αρτέτα. @gunnerblog on Christos Tzolis being the likely replacement for Leandro Trossard 😳✅:



"I think Tzolis, the Greek international, will probably be the guy who comes in from Club Brugge…



I think that will be the deal that happens. Probably about €40 million for a player who's… pic.twitter.com/A3xlkh1V0b— Goaldata – Arsenal Zone (@ArsenalZNE) July 8, 2026

Νομίζω ότι αυτή θα είναι η μεταγραφή που θα πραγματοποιηθεί. Πιθανότατα με κόστος γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για έναν παίκτη που είναι 6-7 χρόνια νεότερος από τον Τροσάρ», αναφέρει ο James McNickolas που εργάζεται στο The Athletic.