Χρήστος Τζόλης: Κοντά στην Άρσεναλ ο διεθνής επιθετικός – Πόσο θα κοστίσει η μεταγραφή του
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου The Athletic
Πολύ κοντά σε μία μεταγραφή που θα γράψει ιστορία βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης καθώς η Άρσεναλ είναι έτοιμη να αποκτήσει τον διεθνή επιθετικό από την Κλαμπ Μπριζ.
Όπως μεταδίδει το έγκυρο The Athletic, ο Έλληνας άσος αποτελεί την νούμερο ένα επιλογή των “κανονιέρηδων” που θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Λεάντρο Τροσάρ που μεταπηδά στην Μπεσίκτας. ‘Έτσι, οι Gunners είναι έτοιμοι να βγάλουν από τα ταμεία τους περί τα 40 εκατ. ευρώ για να πάρουν τον Χρήστο Τζόλη από την Κλαμπ Μπριζ.
Πλέον, το ζήτημα προχωράει με γοργούς ρυθμούς και όλα δείχνουν ότι απομένει η τελική έγκριση από τον Μικέλ Αρτέτα.
Νομίζω ότι αυτή θα είναι η μεταγραφή που θα πραγματοποιηθεί. Πιθανότατα με κόστος γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ, για έναν παίκτη που είναι 6-7 χρόνια νεότερος από τον Τροσάρ», αναφέρει ο James McNickolas που εργάζεται στο The Athletic.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις