Σε νέες εξετάσεις θα υποβληθεί σήμερα ο Καρέτσας μετά την σοκαριστική κατάρρευση – “Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες” δήλωσε ο Ματς Χουμελς

Σοκαρισμένη είναι η Ντόρτμουντ μετά την κατάρρευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (3-2) για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, το βράδυ της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός είχε ξεκινήσει βασικός στο παιχνίδι του Champions League, όμως στο 27′ ένιωσε αδιαθεσία και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, με τον Νίκο Κόβατς να προχωρά στην αντικατάστασή του. Η εικόνα της αποχώρησής του Κωνσταντίνου Καρέτσα με φορείο προκάλεσε ανησυχία, ενώ ο κόσμος της Ντόρτμουντ τον χειροκρότησε θερμά, δείχνοντάς του τη στήριξή του.

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Όπως ενημέρωσε η Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντιμετώπισε προβλήματα με την κυκλοφορία του αίματος, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συνεχίσει το παιχνίδι. Στο πλάι του Έλληνα εξτρέμ, βρέθηκε από τις πρώτες στιγμές του περιστατικού, η μητέρα του.

Η Ντόρτμουντ ξεκαθάρισε πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι σε καλή κατάσταση δεδομένων των συνθηκών, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, σήμερα, Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου.

Η γερμανική εφημερίδα “Bild” αποκάλυψε τις προηγούμενες ώρες ότι ο Έλληνας εξτρέμ είχε απουσιάσει από την προπόνηση της Δευτέρας (07.09.2026), καθώς το τεχνικό επιτελείο είχε επιλέξει να διαχειριστεί την αγωνιστική του επιβάρυνση.

“Όταν οι γιατροί δεν κοίταξαν καν τα πόδια του, αλλά μόνο το πάνω μέρος του σώματός του, ένιωσα ένα ρίγος να με διαπερνά. Δεν θα το ευχόμασταν σε κανέναν. Ήταν πραγματικά φρικτές εικόνες αυτές που αναγκαστήκαμε να δούμε”, δήλωσε ο Ματς Χούμελς, εμβληματική μορφή της Ντόρτμουντ.

Ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Όλε Μπουκ δήλωσε μετά τον αγώνα: “Αντικαταστάθηκε λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Συνέβη πολύ ξαφνικά· κάθισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, όπου βρίσκεται ακόμα. Και φυσικά, τον περιμένουμε εκεί. Αυτό σίγουρα χαλάει αρκετά τη διάθεση”.

Ο Μπουκ πρόσθεσε: “Βγήκα έξω μαζί του, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει. Ελπίζουμε, φυσικά, να αναρρώσει πολύ, πολύ γρήγορα και να μην είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μετά τον αγώνα, δεν έχουμε καμία νέα πληροφορία“.

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Οι Βεστφαλοί ελπίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και ότι ο Καρέτσας θα επιστρέψει άμεσα στη δράση.