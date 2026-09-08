Αβάσταχτη ατυχία για Κωνσταντέλια και Καρέτσα: Μέσα σε δέκα ημέρες «πάγωσαν» Ντόρτμουντ και Εθνική

Το καλοκαίρι του 2026 έμοιαζε με την αφετηρία ενός μεγάλου ελληνικού ποδοσφαιρικού ονείρου. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δύο από τα σημαντικότερα πρόσωπα της νέας γενιάς της Εθνικής Ελλάδας, μετακόμισαν στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για να αγωνιστούν μαζί στο υψηλότερο επίπεδο.

Δύο ποδοσφαιριστές με σπάνιο ταλέντο, φαντασία και ποιότητα, στην ίδια ομάδα και σε ένα περιβάλλον που έχει αποδείξει ότι γνωρίζει πώς να αναδεικνύει νέους παίκτες. Η προοπτική να συνυπάρξουν τόσο στη Ντόρτμουντ όσο και στην Εθνική δημιουργούσε ενθουσιασμό και μεγάλες προσδοκίες.

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Μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, όμως, το όνειρο έδωσε τη θέση του στην αγωνία.

Πρώτα ήταν η ρήξη χιαστού του Κωνσταντέλια. Στη συνέχεια ήρθαν η αποχώρηση του Καρέτσα με φορείο, η μεταφορά του στο νοσοκομείο και η ενημέρωση για το κυκλοφορικό πρόβλημα που παρουσίασε.

Δύο διαφορετικά ιατρικά περιστατικά, τα οποία δεν πρέπει να εξισώνονται. Δύο εικόνες, όμως, εξίσου σκληρές για τους ίδιους, τη Ντόρτμουντ και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Από το γκολ στη ρήξη χιαστού

Η σεζόν είχε ξεκινήσει ιδανικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Στο ντεμπούτο του στην Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η εικόνα του μαζί με τον Καρέτσα στο πρώτο ημίχρονο είχε ενθουσιάσει τους φίλους της γερμανικής ομάδας. Οι δύο Έλληνες άλλαζαν θέσεις, δημιουργούσαν και έδιναν στη Ντόρτμουντ την ταχύτητα και την έμπνευση που αναζητούσε.

Στις αρχές του δεύτερου μέρους, όμως, όλα άλλαξαν. Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο και αποχώρησε κουτσαίνοντας και υποβασταζόμενος.

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Οι πρώτοι φόβοι επιβεβαιώθηκαν την επόμενη ημέρα. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού και πολύμηνη απουσία.

Μια ολόκληρη σεζόν, η οποία μόλις είχε αρχίσει, άλλαξε μέσα σε μία στιγμή. Ο Κωνσταντέλιας καλείται πλέον να διανύσει τον δύσκολο και μοναχικό δρόμο της αποκατάστασης, μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

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Η νέα σοκαριστική εικόνα με τον Καρέτσα

Δέκα ημέρες αργότερα, η Ντόρτμουντ και οι Έλληνες φίλαθλοι βρέθηκαν μπροστά σε μία ακόμη ανησυχητική εικόνα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεκίνησε βασικός απέναντι στη Βιγιαρεάλ, πραγματοποιώντας την πρεμιέρα του στο Champions League με τη φανέλα της γερμανικής ομάδας.

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Στο 23ο λεπτό, κατά τη διάρκεια αντεπίθεσης, ο 18χρονος έκοψε ταχύτητα, έδωσε την μπάλα στον Γιούλιαν Ρίερσον και ζήτησε να διακοπεί το παιχνίδι.

Το ιατρικό επιτελείο μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο και ο Καρέτσας αποχώρησε με φορείο, υπό το χειροκρότημα των φιλάθλων της Ντόρτμουντ.

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Αργότερα, ο γερμανικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας διεθνής παρουσίασε κυκλοφορικό πρόβλημα. Ο Καρέτσας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, με την Ντόρτμουντ να διευκρινίζει ότι η κατάστασή του είναι σταθερή.

Στην περίπτωση του 18χρονου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη διάγνωση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα δείξουν τι ακριβώς συνέβη και πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει.

Δύο από τα σημαντικότερα πρόσωπα της νέας Εθνικής

Η ατυχία των δύο παικτών ξεπερνά τα όρια της Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας αποτελούν κεντρικά πρόσωπα της νέας γενιάς της Εθνικής Ελλάδας, η οποία έχει δημιουργήσει ξανά μεγάλες προσδοκίες.

Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές με χαρακτηριστικά που σπάνια συνυπήρχαν στο πρόσφατο παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου: τεχνική ποιότητα, ταχύτητα σκέψης, δημιουργία, τόλμη και ικανότητα να αλλάζουν την εικόνα ενός αγώνα.

Ο Κωνσταντέλιας γνωρίζει ήδη ότι θα χρειαστεί αρκετούς μήνες για να επιστρέψει. Για τον Καρέτσα, προέχει αποκλειστικά η υγεία του και η ασφαλής ολοκλήρωση όλων των ιατρικών ελέγχων.

Η Εθνική θα στερηθεί δεδομένα τον πρώτο για μεγάλο διάστημα και περιμένει με αγωνία τα νεότερα για τον δεύτερο.

Η μεγάλη δοκιμασία πριν από την επιστροφή

Το ποδόσφαιρο μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατρέψει τη χαρά σε αγωνία. Αυτό συνέβη με τον Κωνσταντέλια λίγες στιγμές μετά το πρώτο του γκολ στην Bundesliga και με τον Καρέτσα στην πρώτη του εμφάνιση στο Champions League με τη Ντόρτμουντ.

Οι δύο Έλληνες διεθνείς βρίσκονταν στην αφετηρία του μεγαλύτερου κεφαλαίου της καριέρας τους. Τώρα αντιμετωπίζουν μία διαφορετική δοκιμασία, με την υγεία να προηγείται κάθε αγωνιστικής σκέψης.

Ο δρόμος του Κωνσταντέλια είναι μακρύς, αλλά η ηλικία, το ταλέντο και η ποιότητά του επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει δυνατός. Για τον Καρέτσα, η ευχή είναι οι εξετάσεις να δώσουν καθησυχαστικές απαντήσεις και η περιπέτειά του να τελειώσει γρήγορα.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο περιμένει ξανά τη στιγμή που τα δύο «διαμάντια» του θα βρεθούν μαζί στο γήπεδο. Αυτή τη φορά, υγιή και έτοιμα να συνεχίσουν το όνειρο που διακόπηκε τόσο άδικα.