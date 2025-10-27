Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Άρης: Πλησιάζει το 16ο συνεχόμενο sold out στο «Καραϊσκάκης»

Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι έχουν "εξαφανίσει" περίπου 28.000 εισιτήρια

ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τον Άρη υποδέχεται ο Ολυμπιακός το ερχόμενο Σάββατο (01/11, 20:00) για την 9η αγωνιστική της Super League, με τον κόσμο των ερυθρόλευκων να ετοιμάζεται να κάνει ένα ακόμα ένα sold out στο “Καραϊσκάκης”.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έξι ημέρες πριν από το παιχνίδι με τον Άρη, έχουν “εξαφανίσει” περίπου 28.000 εισιτήρια για το ματς της 9ης αγωνιστικής. Σε περίπτωση που επιτευχθεί, αυτό θα είναι το 16ο σερί sold out για τους Πειραιώτες στο γήπεδο του Φαλήρου.

Σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση και για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ΝΠΣ για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Βetsson.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

