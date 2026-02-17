Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Πλήγμα στην «Ένωση», εκτός ο Λεκαβίτσιους

Πλήγμα στην ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ ανδρών στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα έμεινε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση, με την ΑΕΚ πλέον να παρατάσσεται με εννιάδα.

Αναλυτικά:

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στη «Βασίλισσα» (αδιανόητη η κακοδαιμονία!), καθώς εκτός δράσης τέθηκε και ο Λούκας Λεκαβίτσιους.

Ο εμπύρετος Λιθουανός, που συμμετείχε κανονικά στην πρωινή προπόνηση, προσβλήθηκε από ίωση.

Όπερ σημαίνει, η ΑΕΚ ξ-έμεινε στον «άσο» λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση Κυπέλλου με Ολυμπιακό, γεγονός που προκαλεί αναταράξεις στην ισορροπία της ομάδας, αφού εκτός έχουν τεθεί προ πολλού και οι τραυματίες Δημήτρης Φλιώνης, Δημήτρης Κατσίβελης.

H «Βασίλισσα» έχει 9 διαθέσιμους αθλητές (και μόλις… 5 ξένους λόγω του κανονισμου), ήτοι Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Αρσενόπουλο, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλο, Σκορδίλη.