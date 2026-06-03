Καρχαρίες: Ποια είδη υπάρχουν στην Ελλάδα και οι περιοχές που εμφανίζονται (Χάρτης)

Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια χρόνια στον πλανήτη, οι καρχαρίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας φυσικής ιστορίας, αλλά και του ελληνικού θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Παρά τους αστικούς μύθους που θέλουν τα ελληνικά νερά «απαλλαγμένα» από την παρουσία τους, η επιστημονική κοινότητα επιβεβαιώνει ότι δεκάδες είδη καρχαριοειδών κολυμπούν σταθερά στο Αιγαίο, το Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν πως η παρουσία τους στη Μεσόγειο είναι απόλυτα φυσιολογική, καθώς πρόκειται για κορυφαίους θηρευτές που διασφαλίζουν την ισορροπία της θαλάσσιας ζωής εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Ο «χάρτης» των καρχαριοειδών στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές των τελευταίων ετών, στα ελληνικά πελάγη έχουν εντοπιστεί δεκάδες είδη χονδριχθύων (ψάρια με χόνδρινο σκελετό). Τα πιο αναγνωρίσιμα από αυτά είναι:

Μεγάλος Λευκός Καρχαρίας: Αν και σπάνιος, η παρουσία του έχει καταγραφεί ιστορικά στη Μεσόγειο.

Αν και σπάνιος, η παρουσία του έχει καταγραφεί ιστορικά στη Μεσόγειο. Γλαυκοκαρχαρίας: Γνωστός και ως «μπλε καρχαρίας».

Γνωστός και ως «μπλε καρχαρίας». Καρχαρίας Μάκο: Διάσημος για τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσει.

Διάσημος για τις υψηλές ταχύτητες που αναπτύσσει. Προσκυνητής (ή «Σαπουνάς»): Ο δεύτερος μεγαλύτερος καρχαρίας στον κόσμο, ο οποίος είναι εντελώς ακίνδυνος καθώς τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτόν.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος καρχαρίας στον κόσμο, ο οποίος είναι εντελώς ακίνδυνος καθώς τρέφεται αποκλειστικά με πλαγκτόν. Αλεπόψαρο: Χαρακτηριστικό για τη μακριά του ουρά.

Χαρακτηριστικό για τη μακριά του ουρά. Σαλάχια και Χίμαιρες: Συγγενικά είδη που ανήκουν στην ίδια ευρύτερη οικογένεια.

Οι περιοχές με τη συχνότερη παρουσία

Αν και εμφανίσεις έχουν σημειωθεί σχεδόν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τα στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν μια σχετική συχνότητα στο Ιόνιο Πέλαγος, τον Σαρωνικό, τον Παγασητικό Κόλπο, τη Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα και στα ανοιχτά νότια της Κρήτης.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι καθησυχαστικά και αποδομούν τον κινηματογραφικό τρόμο.

Σύμφωνα με το διεθνές αρχείο Global Shark Attack File, η πιθανότητα να δεχθεί κανείς επίθεση από καρχαρία είναι μία στα τέσσερα εκατομμύρια.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το τελευταίο επιβεβαιωμένο θανατηφόρο περιστατικό στην Ελλάδα καταγράφηκε στην Κέρκυρα τη μακρινή δεκαετία του 1950.