Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο +12 (42-30) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι «ερυθρόλευκοι» (Βίντεο)

Με +12 (42-30) πήγε στα αποδυτήρια στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Game 1 των τελικών της Basket League ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και προηγήθηκαν με 42-30 θέλοντας να συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό και στη συνέχεια για να κάνουν το 1-0 στη σειρά των τελικών.

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Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει κάποια από τα λάθη του και την αστοχία του, με τους «πράσινους» ωστόσο να έχουν παράπονα από τη διαιτησία καθώς όπως αναφέρουν οι βολές στο πρώτο ημίχρονο είναι στο 14-2.