Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με 21-17 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου – Το απίστευτο buzzer beater του Παπανικολάου (Βίντεο)

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με 21-17 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Basket League.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είχαν το πάνω χέρι και μάλιστα πήγαν στο +4 με αδιανόητο buzzer beater του Κώστα Παπανικολάου στο φινάλε της πρώτης περιόδου.