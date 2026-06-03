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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με 21-17 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου – Το απίστευτο buzzer beater του Παπανικολάου (Βίντεο)

Για το πρώτο βήμα οι δυο ομάδες

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με 21-17 στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου – Το απίστευτο buzzer beater του Παπανικολάου (Βίντεο)
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 21:36

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου με 21-17 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τους τελικούς της Basket League.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες είχαν το πάνω χέρι και μάλιστα πήγαν στο +4 με αδιανόητο buzzer beater του Κώστα Παπανικολάου στο φινάλε της πρώτης περιόδου.

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