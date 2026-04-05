Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ένταση στο φινάλε μεταξύ Ταρέμι και Ρότα
Άγνωστος ο λόγος της έντασης
Η ένταση ήταν έκδηλη κατά την διάρκεια του ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ με την Ένωση φεύγει νικήτρια από το “Γ. Καραϊσκάκης”.
Πριν αρχίσει το Β’ ημίχρονο προέκυψε η πρώτη εστία έντασης με την ΑΕΚ να καθυστερεί να εμφανιστεί στον αγωνιστικό χώρο και να έχουμε τη λογομαχία του Ντάρκο Κοβάσεβιτς (τεχνικός διευθυντής) με τον τιμ μάνατζερ της Ένωσης Δημήτρη Ναλιτζή, με τη φωτιά να σβήνει γρήγορα.
Στο φινάλε του ματς όμως, που ακολούθησε την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτζι, προέκυψε μια νέα με πρωταγωνιστές τους Ταρέμι, Ρότα.
Άγνωστο γιατί ο Ιρανός ήταν εκνευρισμένος με τον αμυντικό της ΑΕK με την ένταση να χτυπάει κόκκινο για δύο, τρία λεπτά πριν παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι.
