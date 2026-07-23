Στον εισαγγελέα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος στα Χανιά – Κατηγορούνται για αλλοίωση εκθέσεων (βίντεο)

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης αλλοίωσης αποτελεσμάτων σε ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις.

Σε βάρος των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ σύμφωνα με τις δικαστικές Αρχές έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται» ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του ο Εμμανουήλ Σαββόπουλος, δικηγόρος του τοξικολόγου.

Η υπόθεση αποτελεί συνέχεια της πολύμηνης έρευνας των Αρχών και φέρεται να συνδέεται με τη λεγόμενη «μαφία των Χανίων». Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι αλλοιωμένες εκθέσεις αφορούσαν ποινικές υποθέσεις, με τις έρευνες να εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλοίωσης αποτελεσμάτων έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα, καθώς η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει και άλλους εμπλεκόμενους.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα αξιολογήσει το σύνολο του αποδεικτικού υλικού μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Οι πρώτες πληροφορίες από τα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης φέρεται ότι αλλοίωναν τις τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται τοξικομανή άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών.