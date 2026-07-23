Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά – Βαριά εγκαυματίας ο ιδιοκτήτης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (23/7) έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε βιοτεχνία παρασκευής σωστικών λέμβων στην περιοχή Λιβάδια στα Χανιά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο ιδιοκτήτης υπέστη βαριά εγκαύματα, απεγκλωβίστηκε από πολίτες και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

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Η έκρηξη σημειώθηκε υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι αρμόδιες Αρχές απέκλεισαν τον χώρο και διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, ενώ αναμένεται να εξεταστεί εάν τηρούνταν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.