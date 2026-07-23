Ρόδος: Σύλληψη 71χρονου μελισσοκόμου για χρήση καπνιστηρίου σε δασική περιοχή

Στη σύλληψη ενός 71χρονου μελισσοκόμου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη Ρόδο, καθώς διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε καπνιστήρι μέσα σε δασική περιοχή της Κυμισάλας, στη Μονόλιθο, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το νησί βρισκόταν στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Δωδεκανήσου της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ενημερώθηκε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, περίπου στις 09:12, για την παρουσία μελισσοκόμου που είχε ανάψει καπνιστήρι στον χώρο όπου διατηρούσε τα μελίσσια του, εντός της δασικής έκτασης.

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Ακολούθησε προανακριτική διαδικασία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 71χρονο ημεδαπό. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

Το Πυροσβεστικό Σώμα επισημαίνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όταν οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 23 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί σε ολόκληρη τη χώρα 598 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 838.540,30 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 215 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 189 αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.

Η διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού τονίζει ότι οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και την αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου.