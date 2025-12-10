Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
“Έκλεισε” ο Ζοάν Πενιαρόγια ως αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από σερβικά μέσα

DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:31

Ο Ζοάν Πενιαρόγια έκλεισε στην Παρτιζάν και θα αντικαταστήσει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία.

Όπως μεταδίδει το Μeridian, ο Πενιαρόγια θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους με την σερβική ομάδα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Ισπανός προπονητής θα έχει στο πλευρό του και έναν βοηθό που θα ενεργεί και ως μεταφραστής.

Ο Πενιαρόγια πριν από έναν μήνα απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα (αντικαταστάθηκε από τον Τσάβι Πασκουάλ) και στο παρελθόν εργάστηκε σε Ανδόρα, Μανρέσα, Μπούργος, Βαλένθια, Μπασκόνια.

