“Έκλεισε” ο Ζοάν Πενιαρόγια ως αντικαταστάτης του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν
Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από σερβικά μέσα
Ο Ζοάν Πενιαρόγια έκλεισε στην Παρτιζάν και θα αντικαταστήσει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία.
Όπως μεταδίδει το Μeridian, ο Πενιαρόγια θα υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους με την σερβική ομάδα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Ισπανός προπονητής θα έχει στο πλευρό του και έναν βοηθό που θα ενεργεί και ως μεταφραστής.
Ο Πενιαρόγια πριν από έναν μήνα απολύθηκε από την Μπαρτσελόνα (αντικαταστάθηκε από τον Τσάβι Πασκουάλ) και στο παρελθόν εργάστηκε σε Ανδόρα, Μανρέσα, Μπούργος, Βαλένθια, Μπασκόνια.
