Ο Καραλής “συνεχίζει τις πτήσεις” – Δεύτερος με 6.00μ. στο Diamond League Ζυρίχης
Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση έκανε ο «Μανόλο»
Συνέχισε τις καλές του επιδόσεις ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον αθλητή να καταλαμβάνει την 2η θέση με άλμα στα 6.00μ., στο Diamond League της Ζυρίχης στον τελικό του επί κοντώ.
Μία ακόμη σπουδαία εμφάνιση έκανε ο «Μανόλο» και τερμάτισε δεύτερος στο Diamond League της Ζυρίχης, με επίδοση στα 6.00 μέτρα. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5.65μ., ενώ αφού βρήκε τον ρυθμό έφτασε τα 5.90μ.
Η κορυφαία στιγμή ήρθε στα 6.00 μ., ύψος που κατάφερε να ξεπεράσει με την τρίτη του προσπάθεια, σημειώνοντας την 11η φετινή και 12η συνολικά επίδοση άνω των 6 μέτρων στην καριέρα του.
Έπειτα ο Καραλης δοκίμασε στα 6.10μ. στην προσπάθεια να βελτιώσει το πανελλήνιο ρεκόρ των 6.08μ, το οποίο κατέχει από τις 2 Αυγούστου στον Βόλο. Όμως δεν κατάφερε να υπερβεί το ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Αρμάντ Ντουπλάντις.
