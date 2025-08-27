Diamond League: Έκτη θέση για Τεντόγλου

Στην τελευταία θέση τερμάτισε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ζυρίχης, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κάνει άλμα στα 7.66μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σημείωσε τέσσερα άκυρα άλματα. Συγκεκριμένα οι δύο πρώτες του προσπάθειες ήταν άκυρες. Στο τρίτο άλμα προσγειώθηκε στα 7.66μ, όπου τελικά ήταν και η καλύτερη επίδοση του.

Άκυρες ήταν και η τέταρτη και έκτη προσπάθεια του, ενώ στο πέμπτο άλμα, ο Τεντόγλου έφτασε τα 6.48μ.

Σημειώνεται ότι την πρώτη θέση στο Diamond League στον τελικό του μήκους κατέλαβε ο Ελβετός Εχάμερ με άλμα στα 8.32μ, ενώ δεύτερος ήταν ο Φουρλάνι με 8.30μ.