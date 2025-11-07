ΝΒΑ Europe: Μια ομάδα από την Αθήνα ανάμεσα στους 12 συλλόγους – Τι αποκάλυψε ο GM της διοργάνωσης

Λεπτομέρειες για τη νέα μπασκετική λίγκα αποκάλυψε ο GM του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου.

Μάλιστα, όπως τόνισε σε ποδοσφαιρικό «Business Forum» στο Μπόκονι στο Μιλάνο ανάμεσα στις πόλεις που θα έχουν ομάδα είναι και η Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μιλάνο και Ρώμη από την Ιταλία. Λονδίνο και Μάντσεστερ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρίσι και Λυών από τη Γαλλία. Μαδρίτη και Βαρκελώνη από την Ισπανία. Βερολίνο και Μόναχο από τη Γερμανία. Συν μία ομάδα από την Αθήνα και μία από την Κωνσταντινούπολη» ανέφερε ο Γιώργος Αϊβαζόγλου.

Όσο για τις δύο ιταλικές θέσεις στο NBA Europe, ο Αϊβαζόγλου επισήμανε:«Το Μιλάνο είναι το σπίτι μερικών από τα πιο διάσημα brands του κόσμου. Υπάρχουν δύο εξαιρετικές ποδοσφαιρικές ομάδες, υπάρχει η εξαιρετική ομάδα μπάσκετ της Αρμάνι, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε το Μιλάνο, όταν σκεφτόμαστε τις πόλεις που θέλουμε να είναι στη λίγκα μας.

Δεν μπορώ να σχολιάσω για τις συνεχόμενες συζητήσεις. Μιλάμε με κάποιες υπάρχουσες μπασκετικές ομάδες. Επίσης μιλάμε και με ποδοσφαιρικές ομάδες, που έχουν δυνατό brand, αλλά δεν έχουν μπασκετική ομάδα. Έχουμε συζητήσεις σε αυτή την χώρα και σε αυτή την πόλη επίσης.

Υπάρχουν και κάποια μέρη όπου θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια τεράστια οπαδική βάση στη Ρώμη. Μπορούμε να αναζωογονήσουμε κάποιες ιστορικές ομάδες, ή να δημιουργήσουμε μια νέα ομάδα».