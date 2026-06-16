Άγιος Δημήτριος: 49χρονος “χτύπησε” 9 φορές σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων – Δεν δίστασε να ληστέψει μαγαζί δύο φορές μέσα δύο μέρες

Χειροπέδες σε έναν 49χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ καθώς διέπραξε πλήθος κλοπών και διαρρήξεων στα Νότια Προάστια με τον ίδιο να εντοπίζεται από την αστυνομία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος είχε δράσει τουλάχιστον από τον περασμένο Μάιο με την εγκληματική του δράση να λαμβάνει χώρα κυρίως τις βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες. Είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 9 κλοπές παραβιάζοντας τις εισόδους των καταστημάτων με διαρρηκτικά εργαλεία.

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Όπως διαπιστώθηκε, δεν δίσταζε να επιστρέψει στο ίδιο κατάστημα και να το διαρρήξει ξανά μέσα σε μόλις δύο ημέρες, ενώ υπήρχαν περιπτώσεις που πραγματοποιούσε περισσότερες από μία διαρρήξεις μέσα στην ίδια μέρα.

Μάλιστα, τη μέρα που συνελήφθη φέρεται να είχε διαρρήξει ακόμη ένα κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο, από όπου άρπαξε χρήματα από την ταμειακή μηχανή. Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και ρούχα. Στο μεταξύ, μετακινούταν με δίκυκλο το οποίο επίσης είχε κλαπεί.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Άλιμο, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη και Άγιο Δημήτριο, ενώ ο 49χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.