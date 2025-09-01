Ντάνιελ Ποντένσε: Φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο για την επιστροφή του Πορτογάλου (Βίντεο)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στον Ολυμπιακό προκαλώντας τρέλα στους φίλους της ομάδας.

Μάλιστα, πλήθος κόσμου βρίσκεται ήδη στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” περιμένοντας τον Ντάνιελ Ποντένσε να φτάσει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει το deal με τον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος παίκτης αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη καθώς η Αλ Σαμπάμπ, η ομάδα που τον στέλνει δανεικό στους “Ερυθρολεύκους“, ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.