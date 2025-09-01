Ποντένσε: Καθυστερεί η άφιξή του λόγω μη εξουσιοδότησης – Το story στο Instagram

Ένα λάθος της Αλ Σαμπάμπ ευθύνεται για την καθυστέρηση της άφιξης του Ντανιέλ Ποντένσε στην Ελλάδα, για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος παίκτης αναμενόταν περί τις 13:45 στο «Ελ. Βενιζέλος», ωστόσο κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον στην προγραμματισμένη ώρα.

Ο λόγος είναι πως η Αλ Σαμπάμπ, η ομάδα που τον στέλνει δανεικό στους “Ερυθρολεύκους“, ξέχασε να του δώσει την εξουσιοδότηση που απαιτείται έτσι ώστε να μπει στο αεροπλάνο, με αποτέλεσμα ο Ποντένσε να ανεβάσει story στο Instagram, ενημερώνοντας για τη σχετική εξέλιξη και τονίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα είναι στη χώρα μας.