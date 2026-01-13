Νιουκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του League Cup

Το πρώτο βήμα για πρόκριση στον τελικό του League Cup Αγγλίας έκανε η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε 2-0 της Νιούκαστλ εκτός έδρας το βράδυ της Τρίτης 13/1.

Οι παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα που ήταν και το φαβορί της αναμέτρησης άνοιξαν το σκορ στο 53ο λεπτό με τον Σεμένιο μετά από φάση διαρκείας.

To 2-0 έκανε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Τσέρκι. Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί στις 4 Φεβρουαρίου την Νιούκαστλ στην ρεβάνς.