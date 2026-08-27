ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η μυθική βραδιά που η Ένωση προηγήθηκε 3-1

Η κλήρωση της League Phase του Champions League φέρνει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναβιώνοντας μία από τις ενδοξότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία της ΑΕΚ.

Στις 2 Οκτωβρίου 2002, η Ένωση είχε υποδεχθεί στο «Νίκος Γκούμας» την πανίσχυρη Ρεάλ των Galácticos και την είχε φέρει στα όριά της, προηγούμενη με 3-1 πριν από τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.

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Το τελικό 3-3 έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για την εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι σε μία ομάδα γεμάτη αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η ΑΕΚ μπήκε με ορμή και προηγήθηκε 3-1

Οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Βασίλης Τσιάρτας νίκησε τον Ίκερ Κασίγιας με μία εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η Ρεάλ απάντησε στο 15΄ με διαγώνιο σουτ του Ζινεντίν Ζιντάν, όμως η ΑΕΚ δεν επηρεάστηκε από την ισοφάριση.

Στο 25΄, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσιάρτα, ο Χρήστος Μαλαδένης πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε ξανά την Ένωση μπροστά στο σκορ.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Τσιάρτας έβγαλε νέα εκπληκτική σέντρα και ο Ντέμης Νικολαΐδης, με δύσκολη κεφαλιά, έκανε το 3-1 μέσα σε αποθέωση. Ο Νίκος Κωστένογλου της ΑΕΚ μαρκάρει τον Γκούτι της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορική αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Champions League, στις 2 Οκτωβρίου 2002. EPA/LOUISA GOULIAMAKI

Η αντίδραση των Galácticos

Απέναντι στην ΑΕΚ βρίσκονταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής: Ζιντάν, Φίγκο, Ραούλ, Ρομπέρτο Κάρλος, Μακελελέ και Κασίγιας.

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Η ποιότητα της Ρεάλ τής επέτρεψε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ζιντάν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 40΄ και μείωσε σε 3-2, ενώ ο Γκούτι διαμόρφωσε στο 60΄ το τελικό 3-3. Ο Θοδωρής Ζαγοράκης της ΑΕΚ μαρκάρει τον Ζινεντίν Ζιντάν της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορική αναμέτρηση των δύο ομάδων για το Champions League, στις 2 Οκτωβρίου 2002. EPA/LOUISA GOULIAMAKI

Παρά την ανατροπή του σκηνικού, η ΑΕΚ είχε ήδη υποχρεώσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης να υποκλιθεί στην απόδοσή της και είχε χαρίσει στους φιλάθλους της μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ιστορία του συλλόγου.

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Αήττητη η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ένωση αντιμετώπισε τη Ρεάλ και στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την ίδια διοργάνωση, αποσπώντας ακόμη μία ισοπαλία, αυτή τη φορά με 2-2.

Έτσι, η ΑΕΚ παραμένει μέχρι σήμερα αήττητη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας δύο ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και συνολικό σκορ 5-5.

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Η νέα μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι η τρίτη στην ιστορία των δύο ομάδων και η πρώτη μετά από 24 χρόνια.

Η ταυτότητα του ιστορικού αγώνα

ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

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Γήπεδο: «Νίκος Γκούμας»

Ημερομηνία: 2 Οκτωβρίου 2002

Σκόρερ: 6΄ Τσιάρτας, 25΄ Μαλαδένης, 28΄ Νικολαΐδης – 15΄, 40΄ Ζιντάν, 60΄ Γκούτι