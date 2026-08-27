ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Η μυθική βραδιά που η Ένωση προηγήθηκε 3-1
Η νέα κλήρωση ξυπνά μνήμες από το ανεπανάληπτο 3-3 του 2002. Τσιάρτας, Μαλαδένης και Νικολαΐδης είχαν «χορέψει» τους Galácticos στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η κλήρωση της League Phase του Champions League φέρνει ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, αναβιώνοντας μία από τις ενδοξότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην ιστορία της ΑΕΚ.
Στις 2 Οκτωβρίου 2002, η Ένωση είχε υποδεχθεί στο «Νίκος Γκούμας» την πανίσχυρη Ρεάλ των Galácticos και την είχε φέρει στα όριά της, προηγούμενη με 3-1 πριν από τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα.
Το τελικό 3-3 έμεινε στην ιστορία όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως για την εντυπωσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ απέναντι σε μία ομάδα γεμάτη αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Η ΑΕΚ μπήκε με ορμή και προηγήθηκε 3-1
Οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Βασίλης Τσιάρτας νίκησε τον Ίκερ Κασίγιας με μία εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ.
Η Ρεάλ απάντησε στο 15΄ με διαγώνιο σουτ του Ζινεντίν Ζιντάν, όμως η ΑΕΚ δεν επηρεάστηκε από την ισοφάριση.
Στο 25΄, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Τσιάρτα, ο Χρήστος Μαλαδένης πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έστειλε ξανά την Ένωση μπροστά στο σκορ.
Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Τσιάρτας έβγαλε νέα εκπληκτική σέντρα και ο Ντέμης Νικολαΐδης, με δύσκολη κεφαλιά, έκανε το 3-1 μέσα σε αποθέωση.
Η αντίδραση των Galácticos
Απέναντι στην ΑΕΚ βρίσκονταν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής: Ζιντάν, Φίγκο, Ραούλ, Ρομπέρτο Κάρλος, Μακελελέ και Κασίγιας.
Η ποιότητα της Ρεάλ τής επέτρεψε να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ζιντάν πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 40΄ και μείωσε σε 3-2, ενώ ο Γκούτι διαμόρφωσε στο 60΄ το τελικό 3-3.
Παρά την ανατροπή του σκηνικού, η ΑΕΚ είχε ήδη υποχρεώσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης να υποκλιθεί στην απόδοσή της και είχε χαρίσει στους φιλάθλους της μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ιστορία του συλλόγου.
Αήττητη η ΑΕΚ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ένωση αντιμετώπισε τη Ρεάλ και στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για την ίδια διοργάνωση, αποσπώντας ακόμη μία ισοπαλία, αυτή τη φορά με 2-2.
Έτσι, η ΑΕΚ παραμένει μέχρι σήμερα αήττητη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας δύο ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και συνολικό σκορ 5-5.
Η νέα μονομαχία στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι η τρίτη στην ιστορία των δύο ομάδων και η πρώτη μετά από 24 χρόνια.
Η ταυτότητα του ιστορικού αγώνα
ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης 3-3
Γήπεδο: «Νίκος Γκούμας»
Ημερομηνία: 2 Οκτωβρίου 2002
Σκόρερ: 6΄ Τσιάρτας, 25΄ Μαλαδένης, 28΄ Νικολαΐδης – 15΄, 40΄ Ζιντάν, 60΄ Γκούτι
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