ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης: Εισιτήριο στη μεταπώληση αγγίζει τα 5.000 ευρώ!

Σε δυσθεώρητα επίπεδα έχουν ήδη φτάσει οι ζητούμενες τιμές στη δευτερογενή αγορά για την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Έλεγχος που πραγματοποίησε το DEBATER το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου στην πλατφόρμα μεταπώλησης Viagogo εντόπισε εισιτήριο με τιμή που έφτανε τα 4.692 ευρώ.

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Η συγκεκριμένη καταχώριση αφορούσε τη θύρα 31 και, σύμφωνα με την ένδειξη της πλατφόρμας, υπήρχαν τέσσερα διαθέσιμα εισιτήρια στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πρόκειται για ζητούμενη τιμή στη δευτερογενή αγορά και όχι για επίσημη τιμή που έχει καθορίσει η ΠΑΕ ΑΕΚ. Η παρουσία μιας καταχώρισης δεν σημαίνει επίσης ότι πραγματοποιήθηκε πώληση στο συγκεκριμένο ποσό.

Από 1.058 έως 4.692 ευρώ οι καταχωρίσεις

Το στιγμιότυπο που εξασφάλισε το DEBATER αποτυπώνει την έκταση της κερδοσκοπίας γύρω από ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στην Allwyn Arena.

Οι τιμές που εμφανίζονταν στον χάρτη του γηπέδου άρχιζαν από τα 1.058 ευρώ και ανέβαιναν, ανάλογα με τη θύρα, στα:

1.069 ευρώ

1.335 ευρώ

1.404 ευρώ

1.520 ευρώ

2.231 ευρώ

4.692 ευρώ

Screenshot / viagogo

Η υψηλότερη ζητούμενη τιμή πλησιάζει, επομένως, τις 5.000 ευρώ για ένα εισιτήριο, χωρίς να υπολογίζεται εάν κατά την ολοκλήρωση της αγοράς προστίθενται επιπλέον χρεώσεις της πλατφόρμας.

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα στις πλατφόρμες μεταπώλησης μεταβάλλονται διαρκώς και ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα.

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[ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ SCREENSHOT ΤΟΥ DEBATER]

Στις 4 Νοεμβρίου το μεγάλο παιχνίδι

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 στις 19:45, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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Η επίσκεψη της «Βασίλισσας» στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί αναμφίβολα το πιο εμπορικό ευρωπαϊκό παιχνίδι της Ένωσης στη φετινή διοργάνωση.

Η Ρεάλ επιστρέφει στην έδρα της ΑΕΚ 24 χρόνια μετά το ιστορικό 3-3 στο «Νίκος Γκούμας», γεγονός που πολλαπλασιάζει το ενδιαφέρον των φιλάθλων για την αναμέτρηση.

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Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ ΑΕΚ, οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας αγώνες στη League Phase.

Όπως προέκυψε από την κλήρωση του Champions League, στην Allwyn Arena θα αγωνιστούν:

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Ρεάλ Μαδρίτης

Ρόμα

Γαλατάσαραϊ

ΛΑΣΚ

Εκτός έδρας, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει:

Μάντσεστερ Σίτι

Μπορούσια Ντόρτμουντ

Σαχτάρ Ντόνετσκ

Κόμο

Προσοχή στις πλατφόρμες μεταπώλησης

Οι τιμές που εμφανίζονται σε ιστοσελίδες μεταπώλησης δεν αποτελούν τον επίσημο τιμοκατάλογο της γηπεδούχου ομάδας και καθορίζονται από τους εκάστοτε πωλητές.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κανάλια της ΠΑΕ ΑΕΚ για τη διάθεση των εισιτηρίων, τις πραγματικές τιμές και τους όρους εισόδου στο γήπεδο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα στοιχεία ταυτοποίησης ή ονομαστικοποίησης που ενδέχεται να είναι απαραίτητα για τη χρήση ενός εισιτηρίου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης έχει προκαλέσει τεράστια ζήτηση πολύ πριν ακουστεί το πρώτο σφύριγμα – και η εικόνα της δευτερογενούς αγοράς είναι ήδη ενδεικτική.