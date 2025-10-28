NBA: Τρίτο σερί τριπλ-νταμπλ για τον Γιόκιτς, επιβλητικοί Γουενμπανιάμα και Μάρκανεν

Το 4/4 έκαναν στο NBA οι Σαν Αντόνιο Σπερς του Βίκτορ Γουενμπανιάμα με επιβλητική εμφάνιση του Γάλλου σούπερσταρ στη νίκη επί των Τορόντο Ράπτορς με 121-103.

O “Γουέμπι” τελείωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 15 ριμπάουντ έχοντας για άξιους συμπαραστάτες τον Στεφόν Καστλ με 22 πόντους και τον Χάρισον Μπαρνς με 18. Για τους ηττημένους ο Αρ Τζέι Μπάρετ πέτυχε 25, με τον Κόλιν Μάρεϊ Μπόιλς να ακολουθεί έχοντας ακόμα 19, ερχόμενος από τον πάγκο.

Οι Ντένβερ Νάγκετς (2-1) εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του τραυματία Άντονι Έντουαρντς και “άλωσαν” την έδρα των Τιμπεργουλβς (127-114). Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε τρίτο σερί triple-double στην εκκίνηση της σεζόν με 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Τζαμάλ Μάρεϊ είχε 43 πόντους.

Ο Λάουρι Μάρκανεν έκανε ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους, και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 138-134 επί των Σανς, στην παράταση. Ο Φιλανδός σούπερσταρ έγινε ο πρώτος παίκτης των Τζαζ που βάζει 50+ πόντους μετά τον Καρλ Μαλόουν το μακρινό 1988.