Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην κορυφαία 20αδα του 21ου αιώνα στο NBA σύμφωνα με το CBS
Μία θέση κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ
Οι δημοσιογράφοι και φίλαθλοι στις ΗΠΑ έχουν σε πολύ υψηλή εκτίμηση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην λίστα που δημιούργησε το CBS Sports με τους κορυφαίους 25 παίκτες του 21ου αιώνα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που θα εμφανιστεί στο EuroBasket 2025 αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται στην 7η θέση, κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ που είναι στο Νο6. Στην κορυφή βρίσκεται ο φυσικά ο Λεμπρόν Τζέιμς, ακολουθεί ο Στεφ Κάρι στην 2η θέση και ο Τιμ Ντάνκαν στο νο.3.
Στην 4η θέση είναι ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς που ετοιμάζεται με τη Σερβία για το Eurobasket, ενώ την πεντάδα κλείνει ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς της ιστορίας, ο Σακίλ Ο’Νιλ.
Η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με το CBS:
1. Λεμπρόν Τζέιμς
2. Στεφ Κάρι
3. Τιμ Ντάνκαν
4. Νίκολα Γιόκιτς
5. Σακίλ Ο’Νιλ
6. Κόμπι Μπράιαντ
7. Γιάννης Αντετοκούνμπο
8. Κέβιν Ντουράντ
9. Κέβιν Γκαρνέτ
10. Ντιρκ Νοβίτσκι
