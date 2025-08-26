Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στην κορυφαία 20αδα του 21ου αιώνα στο NBA σύμφωνα με το CBS

Οι δημοσιογράφοι και φίλαθλοι στις ΗΠΑ έχουν σε πολύ υψηλή εκτίμηση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην λίστα που δημιούργησε το CBS Sports με τους κορυφαίους 25 παίκτες του 21ου αιώνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, που θα εμφανιστεί στο EuroBasket 2025 αυτό το καλοκαίρι βρίσκεται στην 7η θέση, κάτω από τον Κόμπι Μπράιαντ που είναι στο Νο6. Στην κορυφή βρίσκεται ο φυσικά ο Λεμπρόν Τζέιμς, ακολουθεί ο Στεφ Κάρι στην 2η θέση και ο Τιμ Ντάνκαν στο νο.3.

Στην 4η θέση είναι ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς που ετοιμάζεται με τη Σερβία για το Eurobasket, ενώ την πεντάδα κλείνει ένας από τους πιο κυριαρχικούς ψηλούς της ιστορίας, ο Σακίλ Ο’Νιλ. CBS Sports’ Top 25 NBA players of the 21st century:



1. LeBron James

2. Stephen Curry

3. Tim Duncan

4. Nikola Jokic

5. Shaquille O'Neal

6. Kobe Bryant

7. Giannis Antetokounmpo

8. Kevin Durant

9. Kevin Garnett

10. Dirk Nowitzki

11. Dwyane Wade

12. Chris Paul

13. Kawhi…— NBACentral (@TheDunkCentral) August 25, 2025

Η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με το CBS:

1. Λεμπρόν Τζέιμς

2. Στεφ Κάρι

3. Τιμ Ντάνκαν

4. Νίκολα Γιόκιτς

5. Σακίλ Ο’Νιλ

6. Κόμπι Μπράιαντ

7. Γιάννης Αντετοκούνμπο

8. Κέβιν Ντουράντ

9. Κέβιν Γκαρνέτ

10. Ντιρκ Νοβίτσκι