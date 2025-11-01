NBA: Επέστρεψε με 40αρα ο Ντόντσιτς – “Ξέρανε” στην εκπνοή του Πέλικανς ο Λέοναρντ, νίκη-θρίλερ των Μπλέιζερς στο Ντένβερ (βίντεο)

Από εκεί που σταμάτησε επέστρεψε ο Λούκα Ντόντσιτς ο οποίος οδήγησε τα ξημερώματα τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 112-117 επί του Μέμφις για να τους “σπρώξει” την ομάδα του στο 4-2 στην κατάταξη του NBA.

Ο Σλοβένος σούπερσταρ που έχασε τα προηγούμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού έβαλε 44 πόντους και μάζεψε και 12 ριμπάουντ.

Ακολούθησε για τους νικητές ο Όστιν Ριβς που είχε 21 πόντους, 13 είχε ο Τζέικ ΛαΡάβια ενώ με 12 τελείωσε ο Μάρκους Σμαρτ. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς υποδέχθηκαν τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και με τον Καουάι Λέοναρντ να ευστοχεί στη λήξη του χρόνου, μπόρεσαν να πανηγυρίσουν μία δύσκολη νίκη με 126-124 και ανέβουν στο 3-2.

Ο ίδιος αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές έχοντας σημειώσει 34 πόντους. Στους 24 με 14 ασίστ ακολούθησε ο Τζέιμς Χάρντεν, 16 είχε ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ ενώ με 14 τελείωσε ο Ίβιτσα Ζούμπατς με τον Τζον Κόλινς.

Οι Μπλέιζερς (4-2) κατάφεραν να πάρουν την 3η σερί νίκη με τον Σπλίτερ στον πάγκο παρότι ήταν πίσω στο σκορ στο 3ο δωδεκάλεπτο πανηγυρίζοντας δύσκολη εντός έδρας νίκη με 109-107 επί των Ντένβερ Νάγκετς (3-2) του Νίκολα Γιόκιτς που ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του.

Ο Ντένι Άβντια αναδείχθηκε σε πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 23 πόντους, στους 19 ακολούθησε ο Σίντον Σαρπ, 16 είχε ο Τζέραμι Γκραντ, 14 ο Τουμάνι Καμάρα, 11 είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ και 10 ο Κρις Μάρεϊ.

Από τους ηττημένους, στους 22 έφτασε ο Τζαμάλ Μάρεϊ, 21 με 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ είχε ο Νίκολα Γιόκιτς.