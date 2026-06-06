Αναταράξεις σε ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛ.Α.Σ από την ανάρτηση Σιακαντάρη που καλωσόριζε τον Φάμελλο – Έντονη η αντίδραση Πολάκη: “Θα τα πούμε στην ΚΕ”

Μια ανάρτηση του βασικού εμπνευστή της ΕΛ.Α.Σ, Γιώργου Σιακαντάρη, ο οποίος καλωσόριζε την εισήγηση Φάμελλου και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα Τσίπρα, ήταν αρκετή για να προκαλέσει αναταράξεις στα δύο κόμματα.

Μάλιστα, ο κ. Σιακαντάρης στη συνέχεια την κατέβασε, επιβεβαιώνοντας την ένταση που προκλήθηκε.

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Ο κ. Σιακαντάρης στην ανάρτησή του άνοιξε την πόρτα του νέου κόμματος για τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι που άλλωστε είχε πράξει λίγο νωρίτερα και ο ίδιος ο κ. Φάμελλος με την εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος που πέρασε κατά πλειοψηφία με την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει το νέο κόμμα Τσίπρα και δεν το βλέπει αντιπαραθετικά.

Ο κ. Σιακαντάρης έγραψε: «Πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος».

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και στα δύο επιτελεία καθώς ενίσχυε τους φόβους περί απορρόφησης του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα.

Ωστόσο ο Παύλος Πολάκης – πολέμιος της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα – έσπευσε να ξεσπαθώσει μέσω ανάρτησής του, καταγγέλλοντας σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας… ραντεβού στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. «Ο εξευτελισμός δεν μαχεύεται με το κατέβασμα της ανάρτησης του Σιακαντάρη!!! Απλά ντροπή σε όσους υπηρετούν χωρίς αιδώ το σχέδιο ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ! Θα τα πούμε αύριο στην Κεντρική Επιτροπή» έγραψε.