Λούκα Ντόντσιτς: “Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού”

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρέθηκε απέναντι από τον παρουσιαστή της εκπομπής “Hot ones”, έφαγε καυτερές φτερούγες και απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν.

Σε μία από αυτές έκανε αναφορά στον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα στον κόσμο των “πρασίνων” που δημιουργούν πάντα “καυτή” ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Ο 26χρονος σούπερσταρ του NBA ξεχώρισε την ατμόσφαιρα που είχε βιώσει από κοντά στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, όταν αγωνιζόταν ακόμη στη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό”, ανέφερε ο Σλοβένος. Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at



YT/firstwefeast pic.twitter.com/ys8GsJt9Ci— Luka Updates (@LukaUpdates) October 9, 2025

O Λούκα Ντόντσιτς αναφερόταν στον πρώτο αγώνα των playoffs του 2018 (17/4/2018), όταν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης 95-67 παίρνοντας κεφάλι στην σειρά με 1-0.