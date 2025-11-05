NBA: Επέστρεψαν από το -24 με “τριπλό” Γκίντι οι Μπουλς – Ήττα για “Giannis” και Μπακς μετά τον θρίαμβο στην Ιντιάνα

Οι Σικάγο Μπουλς χρειάστηκαν να μείνουν στο -24 για να ξεκινήσουν την αντεπίθεση τους και να επικρατήσουν τελικά των Φιλαδέλφεια 76ερς με 113-111 στο παιχνίδι που ξεχώρισε από την χθεσινή βραδιά στο NBA.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς με τρίποντο στα 3,2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη έδωσε τη νίκη στους Σικάγο Μπουλς κόντρα στους Φιλαδέλφεια 76ερς. Ο Μαυροβούνιος είχε 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο “τριπλός” Τζος Γκίντι είχε 29 πόντους, 15 ριμπάουντ και 12 ασίστ όντας ο πρώτος παίκτης των “ταύρων” με διαδοχικά τριπλ-νταμπλ μετά τον Μάικλ Τζόρνταν το μακρινό 1989.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέχισαν το απόλυτο σερί τους τη φετινή χρονιά στο NBA κόντρα στους Λος Άντζελες Κλίπερς νικώντας 127-107 με πρωταγωνιστή τον Γκίλτζεους – Αλεξάντερ.

ο Αλεξάντερ είχε 30 πόντους και 12 ασίστ για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει τις 8 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε σχετικά μέτρια εμφάνιση για τα δεδομένα του και τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, τρεις ασίστ, ένα κόψιμο και ένα λάθος σε μόλις 23:43 λεπτά συμμετοχής. Οι Μπακς ζαλισμένοι από την μεγάλη νίκη στην Ιντιάνα δεν προέβαλαν αντίσταση απέναντι στους Ράπτορς γνωρίζοντας την ήττα με 128-100.

Τα αποτελέσματα του NBA

Τορόντο Ράπτορς- Μιλγουόκι Μπακς 128-100

Ατλάντα Χοκς- Ορλάντο Μάτζικ 127-112

Σικάγο Μπουλς- Φιλαδέλφεια 76ερς 113-111

Νιού Όρλεανς Πέλικανς-Σάρλοτ Χόρνετς 116-112

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Φοίνιξ Σανς 118-107

Λος Άντζελες Κλίπερς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 107-126