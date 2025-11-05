Θανάσης Αντετοκούνμπο: Ο… elevator σε καμπάνια για την απογραφή των ασανσέρ – Είναι “θέμα ζωής και ασφάλειας” (βίντεο)

Σε καμπάνια του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δωρεάν απογραφή όλων των ανελκυστήρων συμμετέχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, γνωστός με το προσωνύμιο “Elevator”.

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς τονίζει πως είναι “θέμα ζωής και ασφάλειας και… δεν θέλω να χάσω την προπόνηση” και προσθέτει πως η διαδικασία είναι απλή και εύκολη.

Το υπουργείο Ανάπτυξης υπενθυμίζει ότι η διαδικασία για τα ασανσέρ είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.

“Ευχαριστώ θερμά τον “elevator” του ελληνικού μπάσκετ και του NBA για τη δημιουργία του βίντεο και τη συμμετοχή του στην προσπάθεια για την απογραφή των ασανσέρ. Όπως λέει και ο Θανάσης, η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική προθεσμία είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι θέμα ασφάλειας για όλους μας” αναφέρεται στην ανάρτηση του υπουργείου Ανάπτυξης με τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Δείτε το βίντεο: