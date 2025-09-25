Μυθική «γκάφα» από ομάδα της Γ’ Εθνικής – Ανήρτησε ανάλυση για τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν αντί για προαναγγελία αγώνα

Σε μια μυθική «γκάφα» στα social media προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 25/9 ομάδα της Γ’ Εθνικής.

Συγκεκριμένα, το μυαλό όλων στον Αστέρα Βάρης είναι στο πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη Θύελλα Ραφήνας για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής, ωστόσο όπως φαίνεται αυτό του social media manager της ομάδας ήταν στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Και αυτό γιατί ανήρτησε μια φωτογραφία για pregame με τα σήματα των δυο ομάδων και τις λεπτομέρειες της αναμέτρησης αλλά στο κείμενο από πάνω έγραψε μια μίνι ανάλυση για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να φορέσει μια κονκάρδα με F-35 στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Δείτε την εικόνα

Βέβαια, λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα προχώρησε σε αλλαγή στα social media βάζοντας την σωστή ανάρτηση.