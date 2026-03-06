Mundo Deportivo: «Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτηση για να αγωνιστεί στη EuroLeague 2026-27»

Στην αποκάλυψη πως ο ΠΑΟΚ έχει κάνει αίτηση για να αγωνιστεί στη EuroLeague 2026-27 προχώρησε η Mundo Deportivo.

Συγκεκριμένα, στο δημοσίευμα αναφέρεται πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Τέλη Μυστακίδη στο τιμόνι της θέλει να αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση για αυτό κιόλας συμφώνησε με τον Αντρέα Τρινκιέρι να αναλάβει τα ηνία της ομάδας.

«Ο ΠΑΟΚ, αυτός ο ιστορικός ελληνικός σύλλογος μπάσκετ, έχει περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της ομάδας από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει χτίσει κυρίως στον τομέα της εξόρυξης.

Πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια EuroLeague για την επόμενη σεζόν. Και για τον σκοπό αυτό, δραστηριοποιείται ήδη στην αγορά μεταγραφών για να χτίσει μια άκρως ανταγωνιστική ομάδα» αναφέρει το δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας.

Από εκεί και πέρα, το δημοσίευμα στέκεται και στην περίπτωση της Χάποελ Ιερουσαλήμ για το οποίο τονίζει ότι «η ισραηλινή ομάδα, που πάντα επισκιαζόταν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πατρίδα της, ανήκει στον Ματάν Άντελσον από τον Ιούνιο του 2023. Είναι ο νεότερος γιος (27 ετών) του αείμνηστου Σέλντον Άντελσον, του δισεκατομμυριούχου Αμερικανού επιχειρηματία που επιχείρησε να χτίσει ένα θέρετρο τύπου Eurovegas στην Ισπανία πριν από λίγα χρόνια. Οι Άντελσον, μέσω της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών τους, είναι μια από τις πλουσιότερες οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέχουν επίσης τους Μαϊάμι Χιτ του NBA εδώ και αρκετά χρόνια.

Υποστηριζόμενη από αυτή τη σημαντική οικονομική υποστήριξη, η Χάποελ Ιερουσαλήμ στοχεύει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Στόχος της δεν είναι να αγωνιστεί στην EuroLeague, αλλά να προκριθεί απευθείας στο NBA Europe, το νέο πρωτάθλημα που θα λανσάρει το NBA στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο του 2027. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η ισραηλινή ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση σε αυτή τη νέα διοργάνωση».

Τέλος, η Mundo Deportivo υποστηρίζει ότι «υπάρχουν επίσης σοβαρές κινήσεις σε εξέλιξη στην Ιταλία για τη δημιουργία μιας ομάδας κορυφαίας κατηγορίας στη Ρώμη. Πίσω από το έργο βρίσκεται ο Ντόνι Νέλσον, πρώην πρόεδρος των δραστηριοτήτων μπάσκετ των Ντάλας Μάβερικς του NBA, ο οποίος φέρεται να έχει τους Λούκα Ντόντσιτς και Ντιρκ Νοβίτσκι ως μέλη της επενδυτικής ομάδας που παρέχει τη χρηματοδότηση. Η ιδέα είναι να αγοραστεί μια ομάδα της Serie A, να μεταφερθεί στη Ρώμη και να αγωνιστεί στη Lega Serie A και, τελικά, στο NBA Europe.

Τέλος, στον κόσμο του μπάσκετ, υπάρχει επίσης η άποψη ότι το Άμπου Ντάμπι δεν αρκείται πλέον στο να είναι στρατηγικός εταίρος της EuroLeague μέσω της διοργάνωσης Final Four (2025 και δύο ακόμη που θα επιβεβαιωθούν) και μιας σημαντικής συμφωνίας χορηγίας. Η πόλη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θέλει τώρα το ίδιο με τον γείτονά της, το Ντουμπάι: μια ομάδα στην (ολοένα και φθίνουσα) κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Αν σε όλα αυτά προσθέσετε τις αυξανόμενες επενδύσεις από καθιερωμένες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενερμπαχτσέ, η Αναντολού Εφές και η Αρμάνι Μιλάνο, καθώς και το νεοφώτιστο Ντουμπάι, η άμεση συνέπεια είναι ο σημαντικός πληθωρισμός στην ευρωπαϊκή αγορά παικτών. Αυτός ο πληθωρισμός θα αυξηθεί μόνο περαιτέρω όταν οι ρωσικές ομάδες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ζενίτ, Ούνιξ, κ.λπ.) επιστρέψουν στον ανταγωνισμό. Η υψηλότερη ζήτηση για αστέρες και η παρόμοια προσφορά οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τους κορυφαίους παίκτες. Και, ταυτόχρονα, σε μια μετατόπιση των ρόλων και της δυναμικής ισχύος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».