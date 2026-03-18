Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Μπραχίμ Ντίαζ: Η αντίδρασή του όταν έμαθε για την κατάκτηση του AFCON από το Μαρόκο (βίντεο)

Είχε χάσει το μοιραίο πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα με την Σενεγάλη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Το βράδυ της Τρίτης 17/03 ήταν έντονο για τους ποδοσφαιριστές και οπαδούς του Μαρόκο και Σενεγάλης, μιας και μετά από δικαστική απόφαση το τρόπαιο Αφρικής μεταβιβάζεται στο Μαρόκο.

Παρότι το Μαρόκο ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Σενεγάλη πριν από 2 μήνες, Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) αποδέχτηκε την έφεση του Μαρόκο για την επεισοδιακή αποχώρηση της Σενεγάλης πριν την παράταση, και της έδωσε το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ έγινε από μοιραίος… σε σωτήρας! Ο Μαροκινός εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στον τελικό, χάνοντας το πέναλντι που θα έδινε το τρόπαιο στο Μαρόκο, με μια κάκιστη εκτέλεση πέναλτι αλά «πανένκα».

Την ώρα που η απόφαση βγήκε στη φόρα, η Ρεάλ αντιμετώπιζε την Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» και μετά την λήξη οι οπαδοί της Ρεάλ που παρεβρέθηκαν στο γήπεδο, ενημέρωσαν τον Μπραχίμ για την κατάκτηση.

Εκείνος χαρούμενος με υψωμένες γροθιές πανηγύρισε δις, μιας και οι «Μαδριλένοι» πέρασαν στους «8» του Champions League.

Δείτε το βίντεο των πανηγυρισμών του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 433 (@433)

