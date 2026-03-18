Μπραχίμ Ντίαζ: Η αντίδρασή του όταν έμαθε για την κατάκτηση του AFCON από το Μαρόκο (βίντεο)

Το βράδυ της Τρίτης 17/03 ήταν έντονο για τους ποδοσφαιριστές και οπαδούς του Μαρόκο και Σενεγάλης, μιας και μετά από δικαστική απόφαση το τρόπαιο Αφρικής μεταβιβάζεται στο Μαρόκο.

Παρότι το Μαρόκο ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Σενεγάλη πριν από 2 μήνες, Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) αποδέχτηκε την έφεση του Μαρόκο για την επεισοδιακή αποχώρηση της Σενεγάλης πριν την παράταση, και της έδωσε το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο Μπραχίμ Ντίαζ έγινε από μοιραίος… σε σωτήρας! Ο Μαροκινός εξτρέμ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στον τελικό, χάνοντας το πέναλντι που θα έδινε το τρόπαιο στο Μαρόκο, με μια κάκιστη εκτέλεση πέναλτι αλά «πανένκα».

With the Africa Cup of Nations on the line, and 114 minutes on the clock, Brahim Diaz attempts a Panenka penalty and it is saved 🤯



Incredible drama. You simply cannot beat football 🍿pic.twitter.com/m8gd1DZqS1— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 18, 2026

Την ώρα που η απόφαση βγήκε στη φόρα, η Ρεάλ αντιμετώπιζε την Μάντσεστερ Σίτι στο «Etihad» και μετά την λήξη οι οπαδοί της Ρεάλ που παρεβρέθηκαν στο γήπεδο, ενημέρωσαν τον Μπραχίμ για την κατάκτηση.

Εκείνος χαρούμενος με υψωμένες γροθιές πανηγύρισε δις, μιας και οι «Μαδριλένοι» πέρασαν στους «8» του Champions League.

Δείτε το βίντεο των πανηγυρισμών του: