Μπετσίροβιτς: Ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει στο τέλος να σώσει τη σεζόν

Το δικό του μήνυμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR έστειλε ο Σάνι Μπετσίροβιτς σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στη Mozzart Sport αναφέρθηκε στην πορεία του συλλόγου, ενώ αποθέωσε και τον Νικ Καλάθη.

«Η EuroLeague έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου προϊόν, με κορυφαίο μπάσκετ σε εβδομαδιαία βάση. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, παρά τα προβλήματα και τους τραυματισμούς, εκτιμώ ότι διαθέτει ίσως το πληρέστερο ρόστερ στην ιστορία του συλλόγου. Εφόσον φτάσει στην τελική ευθεία, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκλειστεί. Πρόκειται για ένα σύνολο γεμάτο πρωταθλητές και πιστεύω ότι στο τέλος θα καταφέρει να σώσει τη σεζόν» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ο καλός μου φίλο Νικ. Είναι σαν ένα Volvo ή Golf 2. Δεν χαλάει ποτέ, μπορεί να κάνει ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα χωρίς να σταματήσει. Εξαιρετικός άνθρωπος, κορυφαίος επαγγελματίας. Έδειξε στην Παρτίζαν ότι μπορεί ακόμα να παίξει στην EuroLeague και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».