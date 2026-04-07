Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός: Δεύτερος «τελικός» για το «τριφύλλι» που δε θέλει να απομακρυνθεί από την 6αδα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (21:30, Novasports Prime) για την 36η αγωνιστική της Euroleague, στην προσπάθεια να μην εκτροχιαστεί από την 6αδα.

Οι «πράσινοι» δεν τα κατάφεραν στη Βουλγαρία κόντρα στην Χάποελ και έχασαν σημαντικό έδαφος για την «μάχη» της 6αδας. Βρίσκονται στην 7η θέση σε ισοβαθμία (20-15) με την Μπαρτσελόνα και ο νικητής θα βρεθέι πιο κόντα στα πλέι οφς.

Η προϊστορία των ομάδων στην έδρα της Μπαρτσελόνα δεν είναι με το μέρος του «τριφυλλιού», μιας έχουν να κερδίσουν αγώνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» από το 2013. Η «κατάρα» πρέπει να σπάσει σήμερα καθώς δεν υπάροχυν περιθώρια για άλλη ήττα.

Στο ματς του πρώτου γύρου στην «Telecom Center Athens» η Μπαρτσελόνα πέρασε νικηφόρα με 96-103, κατέχοντας και το πλεοέκτημα πόντων.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Βασίλη Τολιόπουλο και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ ενώ ο Τσάβι Πασκουάλ τους Νίκολας Λαπροβίτολα και Χουάν Νούνιεθ. Αμφίβολλοι είναι οι Τόμας Σατοράνσκι και Γιάν Βέσελι.

Ευχάρηστα νέα για τους Όσμαν και Γκράντ οι οποίοι είναι διαθέσιμη για τιν σημαντικό αυτό αγώνα.