ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR 85-78: Ήττα με «δήμιο» τον Ομπστ

Άσχημη εμφάνιση από τους «πράσινους»

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR 85-78: Ήττα με «δήμιο» τον Ομπστ
(BEGUM UNAL / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:25

O Παναθηναϊκός AKTOR πλήρωσε τα λάθη του και ηττήθηκε με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» δίχως τον Κέντρικ Ναν πλήρωσαν τα λάθη τους και οι Βαυαροί έχοντας σε καταπληκτική κατάσταση τον Ομπσοτ με 15 πόντους και τον Γκέιμπριελ με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ πήραν τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Ειδήσεις σήμερα
