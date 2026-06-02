Σδούκου: «Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, να μην γίνει ανεπάρκεια για την χώρα»

Στις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, την κατάσταση στην αντιπολίτευση και το βασικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 FM.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «εμείς, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, που είτε πρόσφατα είτε παλιότερα, αμφισβητούσαν διαρκώς τις δημοσκοπήσεις, τις εμπιστευόμαστε και τις θεωρούμε ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο» τονίζοντας πως «αυτό που αναδεικνύουν αυτή τη χρονική στιγμή, είναι μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, μια πραγματική Βαβέλ που δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι οι πολίτες μπορούν από ένα σημείο και μετά να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει» προσθέτοντας πως η κυβέρνηση διαβάζει και αναλύει τις δημοσκοπήσεις «αλλά η πραγματική μας δουλειά, στην οποία επικεντρωνόμαστε, είναι να κερδίζουμε διαρκώς μικρές μάχες για την χώρα» και «όσο κερδίζουμε αυτές τις μάχες, θα αποτυπώνεται και στις μετρήσεις».

Ερωτώμενη για το αν η Νέα Δημοκρατία προτιμά ως αντίπαλο τον κ. Τσίπρα, η εκπρόσωπος Τύπου υπογράμμισε ότι «εμείς δεν επιλέγουμε αντιπάλους και δεν θα υποδείξουμε στους πολίτες ποιον θα ψηφίσει». Πρόσθεσε ωστόσο πως «ο κ. Τσίπρας – όσο και αν το καμώνεται – δεν είναι κάτι φρέσκο, κάτι νέο στην πολιτική. Έχει συγκεκριμένο παρελθόν που δεν μπορεί ούτε να ξεχαστεί, ούτε να διαγραφεί. Έχει κυβερνήσει και οι μέρες του στιγματίστηκαν από καταστροφικές για τη χώρα αποφάσεις, για τις οποίες ουδέποτε άσκησε ουσιαστική αυτοκριτική».

Όσον αφορά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και το που θα κριθούν οι επόμενες εκλογές, η κ. Σδούκου τόνισε πως «οι πολίτες ζητούν σταθερότητα και πρόοδο» και κρίνουν με βάση «το αν αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάναμε». Απαριθμώντας όσα θετικά έχει κάνει η κυβέρνηση, η κ. Σδούκου πρόσθεσε πως «ξέρουμε ότι δεν λύθηκαν όλα» εστιάζοντας στο θέμα της ακρίβειας που αποτελεί, όπως είπε, για την κυβέρνηση, το υπ’ αριθμόν ένα θέμα που επιδιώκει διαρκώς να αντιμετωπίσει. Τέλος, όσον αφορά την Συνταγματική Αναθεώρηση, σημείωσε πως «καταθέτουμε τις προτάσεις μας για την αναθεώρηση και θέτουμε τα ζητήματα πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί συνολικά το πολιτικό σύστημα» προσθέτοντας πως το μήνυμα της πρότασης είναι πως ο πρωθυπουργός της θέλει να προχωρήσει σε μεγάλες τομές για την Ελλάδα του 2030 και στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα επιλέξουν με βασικό δίλημμα ποιος μπορεί να οδηγήσει την χώρα στην επόμενη φάση της.