ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Το συγκινητικό πανό σε εργοτάξιο δίπλα από εξεταστικό κέντρο – «Θα είμαστε πιο ήσυχοι και από βιβλιοθήκη»

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μια ξεχωριστή και άκρως ανθρώπινη χειρονομία συμπαράστασης προς τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων έλαβε χώρα στον Άλιμο, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία των εργαζομένων της διπλανής πόρτας.

Εργαζόμενοι σε εργοτάξιο οικοδομής, που βρίσκεται σε αναπνοή από το 3ο ΓΕΛ Αλίμου, το οποίο λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο, ανήρτησαν ένα πρωτότυπο πανό για να εμψυχώσουν τους μαθητές.

Με το μήνυμά τους, οι εργάτες δεσμεύονται να «σιγήσουν» πλήρως τα θορυβώδη εργαλεία τους, όπως κομπρεσέρ και τρυπάνια, καθ’ όλη τη διάρκεια της τρίωρης εξέτασης, διαβεβαιώνοντας τα παιδιά ότι ο χώρος εργασίας τους θα μετατραπεί σε ένα περιβάλλον «πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη», ώστε να διαγωνιστούν απερίσπαστοι.

Πέρα από την εξασφάλιση της απαραίτητης ησυχίας, το πανό έστειλε και ένα βαθύ μήνυμα κατά του άγχους. Οι εργαζόμενοι προτρέπουν τους υποψηφίους να μείνουν ψύχραιμοι, υπενθυμίζοντάς τους με νόημα ότι η επιτυχία στη ζωή δεν κρίνεται αποκλειστικά μέσα στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, καθώς «χτίζεται» καθημερινά και στην παραγωγή.

«Τα έξυπνα μυαλά εδώ είναι πάντα περιζήτητα», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανάρτησή τους.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν ο πατέρας μιας υποψήφιας μαθήτριας, φανερά συγκινημένος, φωτογράφισε το πανό και το μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, ο ίδιος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για κάποια κατασκευασμένη εικόνα μέσω τεχνητής νοημοσύνης, αλλά για μια πέρα για πέρα αληθινή, αξιέπαινη πράξη σεβασμού απέναντι στον κόπο των παιδιών.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

