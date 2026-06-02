Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Αθανάσιο Βίγλα και αντιπροσωπεία του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανασκόπηση των παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, ενώ συζητήθηκε η επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός» που έχει ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση σε μόνιμη βάση και με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό ώστε να καλύπτει και άτομα με αναπηρία άνω των 65 ετών, ενώ τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών για άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα με παραπληγία και τετραπληγία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.