Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου το βράδυ της Παρασκευής (24/10 21:45) για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά τα διπλά ματς την περασμένη εβδομάδα και τη νίκη, με επική ανατροπή από το -13 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση για δύο λόγους: για το γεγονός πως υπήρχε το περιθώριο για προπονήσεις και επομένως βελτίωση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αλλά και γιατί επιστρέφουν ένας ένας οι τραυματίες… που ήταν πολλοί!

Ήδη, από τον αγώνα της Greek Basketball League κόντρα στον Πανιώνιο στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική, επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση ο Τόμας Ουόκαπ και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Ουόκαπ αγωνίστηκε για 18:23΄΄ κόντρα στους «κυανέρυθρους», ενώ για 26:01΄΄ έμεινε στο παρκέ ο Γάλλος. Αμφότεροι αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή τους για τον αγώνα με την Μπάγερν.

Την Τρίτη (21/10), ο Μπαρτζώκας είδε και τον Σακίλ ΜακΚίσικ να ενσωματώνεται για πρώτη φορά στις ομαδικές προπονήσεις με τον Αμερικανό να υπολογίζεται επίσης κόντρα στους Βαυαρούς.

Στο Μόναχο όμως, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε χωρίς τον αρχηγό του, Κώστα Παπανικολάου. Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ, κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Τετάρτη (22/10), δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού και ήταν αδύνατον να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Ο Κίναν Έβανς συνεχίζει ν’ ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και έμεινε επίσης στην Αθήνα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.