Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Πέρασε από την Γερμανία με «περίπατο»

Πλέον το μυαλό σε Μύκονο και «διαβολοβδομάδα»

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Πέρασε από την Γερμανία με «περίπατο»
(BEGUM UNAL / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Με «όπλα» την άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96

