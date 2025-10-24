Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Πέρασε από την Γερμανία με «περίπατο»

Με «όπλα» την άμυνα και τον επιθετικό πλουραλισμό, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Μόναχο απέναντι στην Μπάγερν, βελτιώνοντας σε 4-2 το ρεκόρ του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 96-71 των Βαυαρών, για την 6η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην τέταρτη ήττα τους και δεύτερη διαδοχική.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 29-47, 52-69, 71-96