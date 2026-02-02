Μούσα Σισοκό: Οι “γνωστοί” του έμπειρου μέσου στον Παναθηναϊκό – Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του έμπειρου μέσου Moussa Sissoko που έρχεται στους “πράσινους” για να δώσει στοιχεία που λείπουν από το κέντρο υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που ξέρει πολύ καλά.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί τον άνθρωπο που έφερε τον 36χρονο μέσο στη Λεωφόρο με σκοπό να προσθέσει ποιότητα στο κέντρο της ομάδας του. Ο Ισπανός τον είχε προλάβει στην Νιουκάστλ για δέκα παιχνίδια προτού τελικά εκείνος παραχωρηθεί αντί 35 εκατ. ευρώ στην Τότεναμ.

Συνολικά στην Premier League ο Moussa Sissoko έχει «γράψει» 295 παιχνίδια με 16 γκολ και 27 ασίστ. Ο Σισοκό θα συναντήσει, πέρα από τον Ισπανό κόουτς, δύο ακόμη παλιούς γνώριμους στο “πράσινο” ρόστερ.

Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν μαζί με τους Πέδρο Τσιριβέγια και Αλμπάν Λαφόν στη Ναντ, με τους τρεις τους να συνυπάρχουν στον γαλλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2022 έως το καλοκαίρι του 2024.

Το πλούσιο βιογραφικό του Moussa Sissoko

Ο Moussa Sissoko ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Τουλούζ, όπου σταδιακά καθιερώθηκε και στην πρώτη ομάδα. Σε αυτή την περίοδο κατέγραψε 220 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ, δείχνοντας από νωρίς τη σταθερότητα και τη δυναμική του.

Το καλοκαίρι του 2013 έκανε το βήμα για την Αγγλία, υπογράφοντας στη Νιούκαστλ αντί 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εκεί παρέμεινε περίπου τρία χρόνια, καταγράφοντας 133 εμφανίσεις, με 12 γκολ και 20 ασίστ. Η αξιόπιστη παρουσία του άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην Τότεναμ, όπου έζησε μία πενταετία γεμάτη εμπειρίες, αγωνιζόμενος σε 202 αγώνες με απολογισμό 5 γκολ και 16 ασίστ.

Το 2021 μετακινήθηκε στη Γουότφορντ έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην αγγλική ομάδα ως ελεύθερος, έπειτα από δύο σεζόν στη Ναντ. Με τους Γάλλους μέτρησε 72 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ), ενώ συνολικά με τη Γουότφορντ αριθμεί 99 εμφανίσεις με 8 γκολ και 2 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει φορέσει 71 φορές τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας, βρίσκοντας δίχτυα δύο φορές, ενώ υπήρξε βασικό μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων, από την Κ16 έως και την Κ21.

Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ

Ο 36χρονος, ακόμη και σε αυτή την ηλικία, αποτελεί υπόδειγμα αθλητή παίζοντας τον ρόλο του box to box μέσου στο σούπερ απαιτητικό πρωτάθλημα της Premier League. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί αρκετές φορές ως δεξιός χαφ, στηριζόμενος στη δύναμη και την ταχύτητα του, έχει ακόμη και αγώνες ως επιθετικός μέσος λόγω της ευχέρειας του στο να πατάει περιοχή και να ανεβαίνει ψηλά χρησιμοποιώντας την μεγάλη δρασκελιά του.

Ο ίδιος δεν έπαιρνε πολύ χρόνο τα τελευταία χρόνια αλλά έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του και είναι δεδομένο ότι θα θωρακίσει την μεσαία γραμμή του “τριφυλλιού” σε μία σειρά δύσκολων αγώνων που ακολουθούν σε Ελλάδα και Ευρώπη.