Την Ρόδο επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Οι συναντήσεις και τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Αφίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/6), στο νησί της Ρόδου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.

Ο Πρωθυπουργός στις 11:00 θα επισκεφθεί το Παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου, όπου αναμένεται να αναφερθεί στην αξιοποίησή του και στη συνέχεια το Κεντρικό Λιμάνι του νησιού, όπου και θα αναφερθεί στον σχεδιασμό που αφορά τη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

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Στις 12:00 θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου, για να συζητήσει μαζί τους θέματα τα οποία τους απασχολούν, αλλά παράλληλα τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που γίνεται από την κυβέρνηση σε μια σειρά από τομείς που τους αφορούν.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο «Περβόλα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του νησιού.