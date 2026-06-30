Τουρίστες στην Αθήνα δοκίμασαν νεράντζια – Δείτε την αντίδραση τους (βίντεο)

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τουρίστες στην Αθήνα να κόβουν νεράντζια από δέντρα της πόλης και να τα δοκιμάζουν, νομίζοντας πως πρόκειται για γλυκά πορτοκάλια. Η αντίδρασή τους είναι άμεση και… αρκετά χαρακτηριστική, αφού η έντονα πικρή γεύση τούς αιφνιδιάζει πλήρως και τους κάνει να απομακρυνθούν σχεδόν αμέσως.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει γέλιο στο διαδίκτυο, κυρίως επειδή αποτυπώνει μια πολύ συχνή παρεξήγηση: ότι όλα τα πορτοκαλί φρούτα που βλέπεις σε δέντρο είναι «έτοιμα για φάγωμα».

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Η πραγματικότητα όμως για τα νεράντζια είναι πολύ διαφορετική.

@parapolitika 📷Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok δείχνει δύο τουρίστες να δοκιμάζουν για πρώτη φορά τα νεράντζια που βρίσκονται στα δέντρα των δρόμων της Αθήνας, πιστεύοντας ότι πρόκειται για κανονικά πορτοκάλια. Η έκφρασή τους μόλις δοκιμάζουν τον εξαιρετικά πικρό καρπό έχει προκαλέσει χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις στα social media, με πολλούς Έλληνες χρήστες να εξηγούν ότι τα νεράντζια δεν καταναλώνονται όπως τα κοινά πορτοκάλια, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως για γλυκά, μαρμελάδες και λικέρ. 📷Dycan/Tiktok #parapolitikagr ♬ πρωτότυπος ήχος – Parapolitika.gr

Γιατί τα νεράντζια της Αθήνας δεν τρώγονται

Τα νεράντζια είναι καρπός της νεραντζιάς και ανήκουν στην οικογένεια των εσπεριδοειδών, όπως και το πορτοκάλι. Όμως εκεί τελειώνουν οι ομοιότητες.

Η γεύση τους είναι εξαιρετικά πικρή και έντονη, λόγω των φυσικών ελαίων που περιέχουν. Γι’ αυτό και δεν καταναλώνονται ωμά. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται κυρίως για γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες ή αρωματικά σκευάσματα.

Οπτικά όμως είναι τόσο «τέλεια» και λαμπερά πάνω στα δέντρα, που εύκολα μπορεί να ξεγελάσουν κάποιον που δεν τα γνωρίζει.

Γιατί υπάρχουν τόσα νεράντζια στους δρόμους της Αθήνας

Οι νεραντζιές είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δέντρα της Αθήνας και τις συναντά κανείς σχεδόν σε κάθε γειτονιά, από το κέντρο μέχρι τις πιο παλιές συνοικίες.

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Ο λόγος που φυτεύτηκαν τόσο εκτεταμένα δεν είναι τυχαίος. Είναι δέντρα ανθεκτικά, που αντέχουν τη ζέστη, τη ρύπανση και το αστικό περιβάλλον, ενώ έχουν σχετικά μικρό ριζικό σύστημα, κάτι που τα καθιστά ιδανικά για στενά πεζοδρόμια.

Μάλιστα ο λόγος που φυτεύθηκαν νερατζιές και όχι πορτοκαλιές είναι και για να μην υπήρχαν διαμάχες. Καθώς δεν θα έμενε κανένα πορτοκάλι και θα έλεγε ο ένας στον άλλο. «Μου έφαγες όλα τα πορτοκάλια μου».

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Παράλληλα, έχουν και αισθητική αξία: την άνοιξη ανθίζουν με λευκά, αρωματικά άνθη που «γεμίζουν» την πόλη άρωμα, ενώ τον χειμώνα δίνουν το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα στους δρόμους.

Ιστορικά, η διάδοσή τους στην Αθήνα συνδέεται με την προσπάθεια διαμόρφωσης του αστικού πρασίνου τον 19ο αιώνα, όταν έγινε συστηματική φύτευση καλλωπιστικών δέντρων στην πόλη.

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Το λάθος που κάνουν πολλοί επισκέπτες

Για έναν τουρίστα που βλέπει για πρώτη φορά νεράντζια κρεμασμένα στους δρόμους της Αθήνας, η εικόνα είναι παραπλανητική. Μοιάζουν με μικρά πορτοκάλια, άρα η φυσική σκέψη είναι ότι τρώγονται.

Η πρώτη δοκιμή όμως αποκαλύπτει την αλήθεια με τον πιο άμεσο τρόπο: έντονη πικρίλα που δεν θυμίζει σε τίποτα το φρούτο που περίμεναν.

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Και έτσι, ένα απλό «δοκίμασα ένα φρούτο από το δέντρο» μετατρέπεται σε viral στιγμή.

Μια μικρή… αθηναϊκή παγίδα

Τα νεράντζια είναι ένα από εκείνα τα στοιχεία που κάνουν την Αθήνα μοναδική: όμορφα στην όψη, έντονα στην παρουσία, αλλά καθόλου όπως τα περιμένει κανείς στη γεύση.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο χαρακτηριστικό τους στοιχείο — ότι κρύβουν μια μικρή έκπληξη για όποιον τα πλησιάσει χωρίς να τα γνωρίζει.