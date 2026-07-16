Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Νεκτάριο στην Κω

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νεκτάριο στη νήσο Κω.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, λίγο πριν τις 12:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ο Δήμος Κω με μια υδροφόρα και ένα μηχάνημα έργου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρου εντός του οικισμού και πλησίον υπάρχουν κατοικίες. Μετά από την επιχείρηση της Πυροσβεστικής η φωτιά οριοθετήθηκε.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.