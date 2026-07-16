Το καλοκαίρι έχει όλα όσα αγαπάς στο Designer Outlet Athens

Αυτό το καλοκαίρι, το Designer Outlet Athens γίνεται ο ιδανικός προορισμός για μια ολοκληρωμένη έξοδο με την οικογένεια ή την παρέα, συνδυάζοντας έξυπνο shopping, γεύσεις, διασκέδαση και στιγμές χαλάρωσης.

Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν αγαπημένα designer brands, να κάνουν μια απολαυστική στάση στα café, τα εστιατόρια και τις καντίνες, ενώ μοναδικές δραστηριότητες και ο ανανεωμένος παιχνιδότοπος περιμένει τους μικρούς επισκέπτες για ατέλειωτο παιχνίδι.

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Παράλληλα, μέχρι και τις 31 Αυγούστου, οι μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ήδη χαμηλές τιμές outlet γίνονται η καλύτερη αφορμή για καλοκαιρινό shopping.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, οι «Μικροί Πειρατές» προσκαλούν τα παιδιά σε έναν κόσμο εξερεύνησης και φαντασίας, με δημιουργικά workshops με άμμο, face painting και αναζήτηση κρυμμένου θησαυρού. Το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 20:00, ζωντανές μελωδίες βιολιού συμπληρώνουν το σκηνικό.

Το Designer Outlet Athens παραμένει ανοιχτό και τις Κυριακές, από τις 11:00 έως τις 20:00, προσφέροντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνο shopping και όμορφες στιγμές σε έναν προορισμό που έχει όλα όσα αγαπάς!